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За добу ЗСУ ліквідували ще 630 окупантів та збили 75 крилатих ракет - Генштаб

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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За добу ЗСУ ліквідували ще 630 окупантів та збили 75 крилатих ракет - Генштаб

Фото: Associated Press

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

За добу ЗСУ знищили 630 окупантів. Так, станом на 16 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 82 710 осіб. Дані уточнюються.

Про це 16 листопада повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 16.11 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 82710 (+630) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 2871 (+10) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 5797 (+24) од.
  • артилерійських систем – 1860 (+10) од.
  • РСЗВ – 393 (+0) од.
  • засоби ППО ‒ 209 (+1) од.
  • літаків – 278 (+0) од.
  • гелікоптерів – 261 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1525 (+14) од.
  • крилаті ракети ‒ 3474 (+75)
  • кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4360 (+9) од.
  • спеціальна техніка ‒ 160 (+0)

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що ЗСУ відбили атаки окупантів на 9 ділянках на Донбасі та знищили ворожий підрозділ у районі Майорська. Так, там після боїв втратив боєздатність 1-й горлівський територіальний батальйон. Втрати у ньому склали понад 50% вбитими та пораненими. Командуванням противника розформувало зазначений підрозділ. Залишки особового складу розподілені по інших військових частинах.

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Дата публікації
Перегляди
944
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