За добу ЗСУ ліквідували ще 710 окупантів та збили два безпілотника - Генштаб

Так, станом на 15 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 82 080 осіб. Дані уточнюються.

Про це 15 листопада повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 15.11 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 82080 (+710) осіб ліквідовано

танків ‒ 2861 (+13) од.

бойових броньованих машин ‒ 5773 (+25) од.

артилерійських систем – 1850 (+11) од.

РСЗВ – 393 (+0) од.

засоби ППО ‒ 208 (+2) од.

літаків – 278 (+0) од.

гелікоптерів – 261 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1511 (+2) од.

крилаті ракети ‒ 399 (+0)

кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4351 (+35) од.

спеціальна техніка ‒ 160 (+0)

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що на російські окупанти намагаються утриматися на лівому березі Дніпра та ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське Луганської області; Білогорівка, Бахмут, Бахмутське, Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новокалинове, Новомихайлівка, Первомайське Донецької області.

Ворог протягом минулої доби завдав 4 ракетних та 23 авіаційні удари, здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ.

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