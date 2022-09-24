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За добу ЗСУ ліквідували ще понад 200 окупантів, знищили 8 танків та збили ворожий літак

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За добу ЗСУ ліквідували ще понад 200 окупантів, знищили 8 танків та збили ворожий літак

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Станом на 24 вересня загальні бойові втрати серед особового складу армії РФ становлять близько 56 300 осіб. Дані уточнюються.   

Про повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 24.09 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 56 300 (+240) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 2262 (+8) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 4807 (+11) од; 
  • артилерійських систем – 1361 (+6) од; 
  • РСЗВ – 327 (+1) од8 
  • засоби ППО ‒ 170 (+0) од;
  • літаків – 255 (+1) од; 
  • гелікоптерів – 220 (+1) од; 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 956 (+6);
  • крилаті ракети ‒ 240 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3681 (+22) од;
  • спеціальна техніка ‒ 126 (+0).

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 213-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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