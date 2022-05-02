За добу ЗСУ на півдні Україні знищили 35 окупантів: яка обстановка у регіоні

За добу ЗСУ на півдні Україні знищили 35 окупантів: яка обстановка у регіоні

На півдні України російські окупанти за добу втратили 35 осіб та 7 одиниць техніки.

Розвідуючи позиції військ українських військ, ворог також втратив 3 безпілотники "Орлан-10".

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що підрозділи ЗСУ утримують зайняті рубежі, не дозволяючи ворогу просунутись на Миколаївському напрямку. Також повідомляється, що у райцентрах на Херсонщині російські окупанти продовжують ставити на керівні посади прихильних до них людей та чинять тиск на громадськість з метою змусити сприйняти окупаційну владу як легітимну.

"Відключивши мобільний зв’язок, російські пропагандисти розповсюдили фейк, що це зробила Україна. Водночас продовжують роботи з відключення області від української банківської системи", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що окупанти викрадають і катують людей з активною проукраїнською позицією, зокрема учасників бойових дій.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 68-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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