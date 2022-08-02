За добу ЗСУ відбили сім наступів росіян у Луганській області: яка ситуація в регіоні

У росіян значні втрати, але вони вперто атакують із Попаснянського напрямку в бік Бахмуту. Але шлях до міста пролягає через міцну оборону ЗСУ на Луганській землі.

Про це 2 серпня повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"У росіян порушений морально-психологічний стан, через те, що їх наступ не має очікуваного успіху. Із отриманням ЗСУ далекобійної артилерії окупантам тепер важко засинати, бо можна не побачити світанку. Як от вчора у Первомайську. Чи знайти лише попіл замість складу зі зброєю. Крім цього, вони щодня втрачають бійців та техніку під час своїх чисельних атак", - наголосив він.

Так, за 1 серпня ворогом нанесені два потужних ракетних удари – загалом випущено вісім ракет. Зафіксовано чотири авіаудари по населених пунктах. Сім разів росіяни використовували артилерійську підтримку, ще двічі використовували міномети, залучали танки. Після декількох годин артилерійського впливу окупанти кидаються у наступ, додав Гайдай.

Водночас очільник області наголосив, що за минулу добу ЗСУ було відбито сім таких спроб. За цими напрямами противник змушений був відійти.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 160-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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