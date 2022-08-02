За добу ЗСУ відбили сім наступів росіян у Луганській області: яка ситуація в регіоні

Окупанти зосередили основні сили на Бахмутському напрямку.
У росіян значні втрати, але вони вперто атакують із Попаснянського напрямку в бік Бахмуту. Але шлях до міста пролягає через міцну оборону ЗСУ на Луганській землі.
Про це 2 серпня повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"У росіян порушений морально-психологічний стан, через те, що їх наступ не має очікуваного успіху. Із отриманням ЗСУ далекобійної артилерії окупантам тепер важко засинати, бо можна не побачити світанку. Як от вчора у Первомайську. Чи знайти лише попіл замість складу зі зброєю. Крім цього, вони щодня втрачають бійців та техніку під час своїх чисельних атак", - наголосив він.
Так, за 1 серпня ворогом нанесені два потужних ракетних удари – загалом випущено вісім ракет. Зафіксовано чотири авіаудари по населених пунктах. Сім разів росіяни використовували артилерійську підтримку, ще двічі використовували міномети, залучали танки. Після декількох годин артилерійського впливу окупанти кидаються у наступ, додав Гайдай.
Водночас очільник області наголосив, що за минулу добу ЗСУ було відбито сім таких спроб. За цими напрямами противник змушений був відійти.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 160-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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