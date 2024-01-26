За добу ЗСУ "відмінусували" ще майже тисячу окупантів: Генштаб повідомив подробиці

Загальні бойові втрати російських окупантів на 26 січня склали 380 600 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 990 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 26.01.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 380 600 (+990) осіб

танків ‒ 6265 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 11637 (+16)

артилерійських систем – 9082 (+15)

РСЗВ – 972

засоби ППО ‒ 660

літаків – 331

гелікоптерів – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7033

крилаті ракети ‒ 1845 (+1)

кораблі /катери ‒ 23

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 12064 (+20)

спеціальна техніка ‒ 1425 (+5)

Раніше британська розвідка повідомила, що до 2025 року втрати Росії вбитими й пораненими сягнуть понад 500 тисяч.

Читайте також: