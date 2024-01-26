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За добу ЗСУ "відмінусували" ще майже тисячу окупантів: Генштаб повідомив подробиці

За добу ЗСУ "відмінусували" ще майже тисячу окупантів: Генштаб повідомив подробиці

Ще понад 900 окупантів повернуться додому в пакетах / Фото: Associated Press

Росіяни зазнають втрат на полі бою.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 26 січня склали 380 600 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 990 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 26.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 380 600 (+990) осіб 
  • танків ‒ 6265 (+8)
  • бойових броньованих машин ‒ 11637 (+16) 
  • артилерійських систем – 9082 (+15) 
  • РСЗВ – 972 
  • засоби ППО ‒ 660 
  • літаків – 331 
  • гелікоптерів – 324 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 7033 
  • крилаті ракети ‒ 1845 (+1)
  • кораблі /катери ‒ 23 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12064 (+20) 
  • спеціальна техніка ‒ 1425 (+5)

Раніше британська розвідка повідомила, що до 2025 року втрати Росії вбитими й пораненими сягнуть понад 500 тисяч.

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