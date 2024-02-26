За добу ЗСУ "відмінусували" ще понад 800 окупантів: подробиці від Генштабу

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 26 лютого склали 410 700 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 880 росіян.

Про це повідомив Генеральний штаб.

Загалом за час повномасштабної війни знищено:

танків - 6555 (+13)

бойових броньованих машин -12441 (+16)

артилерійських систем - 9981 (+29)

РСЗВ - 999

засобів ППО - 684

літаків- 340

гелікоптерів - 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7681 (+22)

крилатих ракет - 1907 (+2)

кораблів - 25

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 13011 (+23)

спеціальної техніки - 1580 (+2)

Раніше повідомлялося, що армія Росії зазнала колосальних втрат під час повномасштабного вторгнення до України, як у живій силі так і військовій техніці. Втрати вважаються наймасштабнішими не лише в історії РФ, а й СРСР після Другої світової війни.

Рекордним показником втрат особового складу в росіян за два роки повномасштабної війни проти України став грудень 2023 року – 29 970 осіб. Другим за кількістю знищених окупантів був листопад 2023 року – 28 550, третім – січень 2024 року – 26 220.

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