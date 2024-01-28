За добу ЗСУ "задвохсотили" 740 окупантів: нові дані Генштабу

Загальні бойові втрати російських окупантів на 28 січня склали 382 110 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 740 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни знищено російських:

танків - 6280 (+9)

бойових броньованих машин - 11671 (+19)

артилерійських систем - 9097 (+12)

РСЗВ - 972

засобів ППО - 660

літаків - 331

гелікоптерів - 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7041 (+4)

крилатих ракет - 1845

кораблів та катерів - 23

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 12103 (+31)

спеціальної техніки - 1436 (+3)

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що військова промисловість Росії в повному розпалі. І агресор здатний дуже швидко відновити свої втрати на полі бою.

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