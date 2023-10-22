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За добу ЗСУ "задвохсотили" майже тисячу окупантів: Генштаб повідомив деталі

За добу ЗСУ "задвохсотили" майже тисячу окупантів: Генштаб повідомив деталі

ЗСУ знищують ворога на полі боя / Фото: Associated Press

Росіяни також зазнали втрат у техніці.

Загальні бойові втрати Росії на ранок 22 жовтня становлять уже понад 293 830 окупантів. За минулу добу українські захисники знищили понад 980 російських загарбників

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни знищено російських:

  • танків - 5081 (+18)
  • бойових броньованих машин - 9631 (+19) 
  • артилерійських систем - 7032 (+15) 
  • РСЗВ - 825 (+3) 
  • засобів ППО - 549 (+1)
  • літаків - 320 
  • гелікоптерів - 324 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5339 (+9)
  • крилатих ракет - 1535
  • кораблів та катерів - 20 
  • підводних човнів - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9404 (+13) 
  • спеціальної техніки - 991 (+1)

За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося понад 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

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