За добу ЗСУ "закобзонили" 1000 загарбників: нові дані про втрати окупантів

Російська армія напередодні втратила близько 1000 людей особового складу за попередню добу.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці, 23 лютого.

Українське командування оцінює загальні втрати Росії за час повномасштабної війни в близько 408 240 військових.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 23.02.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 408 240 (+1000) осіб

танків ‒ 6526 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 12410 (+37)

артилерійських систем – 9916 (+49)

РСЗВ – 999 (+2)

засоби ППО ‒ 682 (+2)

літаків – 339

гелікоптерів – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7628 (+32)

крилаті ракети ‒ 1903

кораблі /катери ‒ 25

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 12960 (+36)

спеціальна техніка ‒ 1575 (+9)

Раніше Генштаб повідомив про ситуацію на фронті. Більше про це читайте у новині.

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