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За добу ЗСУ "закобзонили" понад 1000 окупантів: подробиці від Генштабу

За добу ЗСУ "закобзонили" понад 1000 окупантів: подробиці від Генштабу

ЗСУ ліквідовують окупантів на полі бою / Фото: Associated Press

Росіяни також втратили техніку.

Загальні бойові втрати російських окупантів станом на ранок 11 листопада склали понад 310 650 осіб.

За минулу добу українські війська ліквідували ще 1130 загарбників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом за час повномасштабної війни знищено російських:

  • танків - 5342 (+25) 
  • бойових броньованих машин - 10041 (+24) 
  • артилерійських систем - 7527 (+38) 
  • РСЗВ - 879 (+2) 
  • засобів ППО - 579 (+1) 
  • літаків - 322 
  • гелікоптерів - 324 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5620 (+25)
  • крилатих ракет - 1559 
  • кораблів та катерів - 22 (+2) 
  • підводних човнів - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9925 (+49) 
  • спеціальної техніки - 1069 (+9)

Раніше Генштаб повідомив, що в Україні протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 83 авіаційних ударів, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.   

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