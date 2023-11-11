За добу ЗСУ "закобзонили" понад 1000 окупантів: подробиці від Генштабу

Загальні бойові втрати російських окупантів станом на ранок 11 листопада склали понад 310 650 осіб.

За минулу добу українські війська ліквідували ще 1130 загарбників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом за час повномасштабної війни знищено російських:

танків - 5342 (+25)

бойових броньованих машин - 10041 (+24)

артилерійських систем - 7527 (+38)

РСЗВ - 879 (+2)

засобів ППО - 579 (+1)

літаків - 322

гелікоптерів - 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5620 (+25)

крилатих ракет - 1559

кораблів та катерів - 22 (+2)

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 9925 (+49)

спеціальної техніки - 1069 (+9)

Раніше Генштаб повідомив, що в Україні протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 83 авіаційних ударів, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

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