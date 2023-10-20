За добу ЗСУ "закобзонили" понад 1300 окупантів: нові дані Генштабу

Загальні бойові втрати Росії на ранок 20 жовтня становлять уже 292 060 окупантів. За минулу добу українські захисники знищили 1380 російських загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни знищено:

танків - 4992 (+55)

бойових броньованих машин - 9437 (+17)

артилерійських систем - 6983 (+39)

РСЗВ - 818 (+4)

засобів ППО - 548 (+1)

літаків - 320 (+1)

гелікоптерів - 324 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5318 (+17)

крилатих ракет - 1534

кораблів та катерів - 20

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 9337 (+34)

спеціальної техніки - 985 (+3)

Раніше Генштаб повідомив, що українські бійці наступають на Мелітопольському напрямку. На Авдіївському напрямку вбито та поранено майже 900 окупантів. Також вдалося відбити понад 30 атак ворога на Куп'янському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень.

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