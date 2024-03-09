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За добу ЗСУ "закобзонили" понад 800 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати росіян

За добу ЗСУ "закобзонили" понад 800 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати росіян

ЗСУ ліквідовують окупантів на нашій землі / Фото: Associated Press

Загарбники втрачають не тільки живу силу, а й техніку.

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 9 березня склали 423 160 осіб.
Протягом минулої доби знищено ще 850 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.03.24 орієнтовно склали:  

  • особового складу ‒ близько 423 160 (+850) осіб 
  • танків  ‒ 6712 (+6) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 12823 (+25) 
  • артилерійських систем – 10428 (+53) 
  • РСЗВ  – 1012 (+1) 
  • засоби ППО ‒ 707 (+3) 
  • літаків  – 347 
  • гелікоптерів  – 325 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8041 (+43)
  • крилаті ракети ‒ 1919 
  • кораблі /катери ‒ 26
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13683 (+85) 
  • спеціальна техніка ‒ 1666 (+10)

Нагадаємо, за даними британської розвідки, лютий 2024 року став найкривавішим для російської армії за середньодобовими втратами особового складу за весь час війни в Україні.

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