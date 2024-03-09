За добу ЗСУ "закобзонили" понад 800 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати росіян

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 9 березня склали 423 160 осіб.

Протягом минулої доби знищено ще 850 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 423 160 (+850) осіб

танків ‒ 6712 (+6)

бойових броньованих машин ‒ 12823 (+25)

артилерійських систем – 10428 (+53)

РСЗВ – 1012 (+1)

засоби ППО ‒ 707 (+3)

літаків – 347

гелікоптерів – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8041 (+43)

крилаті ракети ‒ 1919

кораблі /катери ‒ 26

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 13683 (+85)

спеціальна техніка ‒ 1666 (+10)

Нагадаємо, за даними британської розвідки, лютий 2024 року став найкривавішим для російської армії за середньодобовими втратами особового складу за весь час війни в Україні.

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