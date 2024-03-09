За добу ЗСУ "закобзонили" понад 800 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати росіян

Загарбники втрачають не тільки живу силу, а й техніку.
Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 9 березня склали 423 160 осіб.
Протягом минулої доби знищено ще 850 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 423 160 (+850) осіб
- танків ‒ 6712 (+6)
- бойових броньованих машин ‒ 12823 (+25)
- артилерійських систем – 10428 (+53)
- РСЗВ – 1012 (+1)
- засоби ППО ‒ 707 (+3)
- літаків – 347
- гелікоптерів – 325
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8041 (+43)
- крилаті ракети ‒ 1919
- кораблі /катери ‒ 26
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13683 (+85)
- спеціальна техніка ‒ 1666 (+10)
Нагадаємо, за даними британської розвідки, лютий 2024 року став найкривавішим для російської армії за середньодобовими втратами особового складу за весь час війни в Україні.
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