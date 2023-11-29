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За добу ЗСУ знищили понад 1100 окупантів: Генштаб назвав втрати РФ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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За добу ЗСУ знищили понад 1100 окупантів: Генштаб назвав втрати РФ

Станом на 29 листопада 2023-го знищено  327 580 солдатів армії Російської Федерації.  / Фото: Associated Press

Росіяни втратили 15 танків.

Станом на 29 листопада 2023 року ЗСУ знищили 327 580 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1140 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 327580 (+1140) осіб / persons,
  • танків - 5538 (+15) од,
  • бойових броньованих машин - 10312 (+27) од,
  • артилерійських систем - 7908 (+32) од,
  • РСЗВ - 910 (+3) од,
  • засоби ППО - 600 (+3) од,
  • літаків - 323 (+0) од,
  • гелікоптерів - 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5944 (+39),
  • крилаті ракети - 1567 (+2),
  • кораблі /катери - 22 (+0) од,
  • підводні човни -1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10348 (+46) од,
  • спеціальна техніка -  1121 (+8).

Як повідомлялося, у ніч проти середи, 29 листопада, армія Російської Федерації атакувала Україну безпілотниками Shahed та керованими авіаційними ракетами Х-59. Сили ППО знищили 100% дронів та дві ракети.

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Дата публікації
Перегляди
145
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