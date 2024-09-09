"За донецьким сценарієм": комбат Юрій Федоренко розповів про тактику ворога в Харківській області

Про ситуацію у районі Глибокого та Вовчанська розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко.

В Харківській області росіяни вчиняють ударно-штурмові дії та активно застосовують легкоброньовану техніку за донецьким сценарієм.

Про це "24 Каналу" розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко.

Він також зазначив, що за останні три тижні противник почав активно застосовувати легкоброньовану техніку за донецьким сценарієм.

"Тобто машина обварена зверху по краях, під нею сидить штурмова піхота", – сказав він.

Основне завдання – максимально швидко пройти мінні загородження шляхом тралів, спішити піхоту на передній лінії боєзіткнення та перейти в атаку.

"Завдяки титанічній роботі та взаємодії Силам оборони вдається відбивати атаки ворога, діяти на випередження та знищувати живу силу, артилерійські засоби, а також працювати по території Росії для тих категорій цілей, які активно ведуть вогневе ураження по Україні", – зазначив Федоренко.

А на Куп'янщині за попередні періоди росіяни мали незначні тактичні успіхи, що обумовлено застосуванням авіації, накопиченням особового складу та техніки для ведення ударно-штурмових дій.

Станом на сьогодні противник успіху не має. Триває застосовання БпЛА. Єдине, що ворога обмежує, так це вогневий вплив українських підрозділів по ворожих дронах. Також є інші методи, які допомагають утилізувати безпосередньо пілотів безпілотних літальних апаратів.

"Під час заходу у смугу бачимо абсолютний професіоналізм різних підрозділів Сил оборони, які між собою надійно комунікують, допомагають один одному та спільно знищують окупанта на полі бою + додаткове надійне планування від старшого начальника. Тому на поточний українському війську вдається призупинити противника", – сказав Юрій Федоренко.

Раніше комбат ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко повідомив, що ЗСУ зупинили просування ворога в Куп’янську на Харківщині завдяки об’єднаній роботі бригад та спеціальних груп.

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