За допомогою дощів і морозів: в ЗСУ пояснили, як використають погоду собі на користь

Основне завдання ЗСУ – перебити шляхи постачання, а також логістичні сполучення тильної і передових позицій російських окупантів.

Українська армія із настанням поганої погоди може перебити шляхи постачання росіян та спробує "виморозити" їх з України.

Про це сказав начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

"Все ж таки погода внесе свою лепту у ведення бойових дій. Якщо зараз підуть дощі, зменшиться кількість застосування як авіації, так і ударних дронів", – пояснив він.

Хоча, за словами Фітьо, техніці рухатися буде важче, артилерію застосовуватимуть.

Він додав, що основним завданням буде перебиття шляхів постачання, логістичні сполучення тильної і передових позицій російських окупантів.

"Якщо нам це вдасться, я думаю, за допомогою погоди – дощів і морозів – ми їх "виморозимо", – сказав Фітьо.

Нагадаємо, раніше начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ говорив, що напередодні виборів президента в Росії окупантам потрібно вийти на межі Донецької та Луганської областей. Тому їм дуже важливо взяти Куп'янськ. Ворог має на меті зупинити рух ЗСУ тут.

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