За допомогою Курської операції Україна планує дестабілізувати російські еліти – Sky News

Київ викриває блеф Росії та дає Україні шанс уникнути поразки, перейшовши від війни у "м'ясорубці" до асиметричного конфлікту, вважає Ігор Новиков.

Наступ ЗСУ на Курську область покаже західним країнам, що не варто боятися ескалації атак на РФ. Таку думку висловив колишній радник президента України Володимира Зеленського з питань зовнішньої політики Ігор Новіков.

Про це пише Sky News.

За словами Новікова, Київ викриває блеф Росії та дає Україні шанс уникнути поразки, перейшовши від війни у "м'ясорубці" до асиметричного конфлікту. Також Новіков вважає, що введення українських військ на російську територію має значні психологічні переваги.

"Головна мета цього – дестабілізувати російські еліти. Росія не є монолітом. Очевидно, що на вершині є Путін, але є багато різних силових гравців, і ми сподіваємося, що це пробудить деяких з них до усвідомлення того, що Путін зайшов занадто далеко", – підкреслив ексрадник президента України.

Новіков звернувся до російського населення та заявив, що тепер війна прийшла й до них.

"Це тривожний дзвіночок для них, щоб вони подумали і серйозно подумали про те, що вони відстоюють і що відстоює їхній уряд", – сказав він.

На думку колишнього радника, в Україні такий крок став "магічним" для піднесення морального духу.

"Люди дуже втомилися від цієї війни, схожої на м'ясорубку, в якій не було яскравого світла в кінці тунелю. Тепер Росія відступила, і люди цьому раді", – запевнив він.

Новіков вважає, що не може бути "ніякої перемоги над Росією" шляхом звичайної війни.

"Росія набагато більша, має набагато більше ресурсів, і без повної підтримки з боку Заходу, наприклад, всебічної підтримки, Україна в кінцевому підсумку програла б", – зауважив він.

Водночас ексрадник підкреслив, що тепер асиметрична війна дає Україні шанс уникнути поразки.

"Цей наступ мав чинити тиск на Путіна. Він мав показати Заходу, що ескалація проти Росії – це насправді виграшна стратегія, і її не варто боятися. Що Росія більшу частину часу блефує", – підсумував Новіков.

Нагадаємо, українські військові продовжують наступальну операцію в Курській області Росії. Від початку операції ЗСУ взяли під контроль 82 населені пункти, просунувшись на 35 км і захопивши 1150 квадратних км території.

У Повітряних силах показали, як знищили міст у Курській області

Читайте також: