За два дні 30% енергетичної інфраструктури України вражено російськими ракетами

Україна намагається швидко відновити з’єднання з інших джерел.

Близько 30% енергетичної інфраструктури України було вражено російськими ракетами з понеділка, 10 жовтня, заявив у вівторок міністр енергетики України Герман Галущенко.

Міністр сказав про це CNN.

"Це вперше від початку війни, коли Росія драматично обстріляла енергетичну інфраструктуру", - зазначив Герман Галущенко.

Він сказав, що одна з причин полягає в тому, що український експорт електроенергії до Європи допомагає європейським країнам економити на російському газі та вугіллі.

Міністр додав, що Україна намагається швидко відновити з’єднання з інших джерел.

У понеділок, 10 жовтня, український уряд закликав людей по всій країні обмежити споживання енергії. Відповідаючи на запитання, чи буде Україна отримувати додаткові енергоносії з Європи, Галущенко зазначив, що це один із варіантів на столі.

Міністр повідомив, що українська енергосистема все ще стабільна, але закликав партнерів забезпечити системи захисту повітря, які дійсно можуть допомогти нам захистити нашу інфраструктуру.

"Ми посилаємо це повідомлення нашим партнерам: ми повинні захистити небо. Росіяни не грають в якісь ігри з міжнародним правом. Їм байдужі будь-які міжнародні угоди чи конвенції", - додав він.

Зазначимо, Міноборони Росії 11 жовтня підтвердило, що атакує українські військові та енергетичні об'єкти.

У Генштабі розповіли, що внаслідок масованого ракетного удару постраждала інфраструктура понад десяти населених пунктів у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. ЗСУ збили понад 30 повітряних цілей ворога.

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