За два дні до батальйону солдатів: Зеленський розповів про втрати бійців КНДР у війні проти України

Протягом двох днів у боях на Курщині Росія втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів і російських десантників.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, бої продовжуються на всій лінії фронту і найбільш активні на Покровському напрямку.

"Зокрема, у боях сьогодні та вчора в районі тільки одного села Махновка на Курщині російська армія втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів і російських десантників. І це відчутно", – заявив Зеленський.

Він також подякував українським бригадам, які захищають українські позиції та наносять удари по окупантам.

Та наголосив на важливості розвитку вітчизняного обороного виробництва.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку до зустрічі в "Рамштайні", яка відбудеться у четвер, 9 січня.

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