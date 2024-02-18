За два дні знищено чотири російських винищувачі: Коваленко прокоментував збиття літаків РФ

Три Су-34 та один Су-35, які надокучали КАБами на Східному напрямку, знищено.

Лише за два дні Росія втратила аж чотири винищувачі – три Су-34 та один Су-35, які надокучали КАБами на Східному напрямку. Росіяни кажуть, що нібито самі збили свої ж повітряні бойові машини.

Про це "24 Каналу" сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він припустив, як ЗСУ збили три винищувачі Су-34 та один Су-35 і чому окупантам вигідніше оббріхувати себе, аніж визнавати успіх України.

За словами Коваленка, Росія вміє професійно демонструвати те, що Україна нібито "не може зробити щось якісно й з високим коефіцієнтом корисної дії".

"А натомість розповідати, що це в них там оператор бовдур, який збив "найновітніший" винищувач. Стандартна, класична методика, яку росіяни використовували ще за часів Радянського Союзу", – сказав оглядач.

Під час наступальних дій на Авдіївку окупанти втрачали в невеликій кількості Су-25 та ударні гелікоптери К-52 на цьому напрямку, а от втрат літаків Су-34 та Су-35 у ворога не було.

Ці літаки – засоби ураження, які змушені підходити достатньо близько до лінії боєзіткнення, щоб завдати удару. На відміну від Су-34 та Су-35, які можуть зберігати безпечну дистанцію для того, щоб використовувати КАБи.

"На тлі так званої перемоги в Авдіївці ворог дійсно міг втратити контроль або збільшити інтенсивність завдання ударів", – додав Коваленко.

Наприклад, з 16 на 17 лютого було встановлено абсолютний рекорд застосування російською авіації КАБів – 151, із них більш ніж 90 у районі Авдіївки.

"Тобто це пілоти працювали без зупинки 24/7, навіть без перерви на обід. Не виключено, що в такому авральному режимі, хтось міг припуститися помилки, або дійсно Україна могла перекинути туди систему ППО, яка змогла дотягнутися до Су-34 й Су-35", – пояснив Коваленко.

Нагадаємо, російська пропаганда також просуває наратив, що нібито “потерь нет” щодо збитих літаків Су-35С та Су-34.

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