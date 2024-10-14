За два місяці РФ захопила територію України небувалими темпами: The Times про "тактику м'ясорубки" росіян

В The Times написали, скільки кілометрів української землі окупанти захопили за серпень і вересень 2024-го.

Російська "тактика м'ясорубки" працює, адже незважаючи на великі втрати, окупанти за останні два місяці завоювали частину України такими темпами, яких не було від 2022 року. Загарбники захопили понад 823 км української території.

Про це йдеться у матеріалі The Times.

Із посиланням на інформацію десантника однієї з повітряно-десантних бригад, рота якого захищає лінію фронту під Кураховим, видання пише, що під час щоденних вилазок на позиції там гинуть від 20 до 30 росіян.

"Люди, яких вони посилають у ці рейди, не є справжніми бойовими одиницями і погано навчені. Проте все одно це виснажує наші запаси боєприпасів, і щоразу хтось із наших хлопців або поранений, або вбитий", - каже десантник Андрій.

За його словами, подекуди росіянам вдається пробратися на українську територію і сховатися, тоді бійцям ЗСУ доводиться витрачати час на їхні пошуки та ліквідацію.

"Мета всього цього - виснажити наші ресурси і відвернути увагу. Це грубо, але це працює. Два тижні тому їм вдалося просунутися на 500 м", - розповів він.

Небезпеку становлять і можливі колаборанти, які є серед місцевих жителів.

"Майже всі місцеві жителі, з якими я зустрічався, підтримують нас. Але нам доводиться постійно переміщати свої позиції, тому що є ті, хто дає координати росіянам", - каже співробітник прес-служби 79-ї бригади Назар Войтенков.

Російська "м'ясорубка" дає результати

Термін "м'ясорубка" є широко поширеним позначенням військової стратегії Росії в її кампанії із захоплення Донбасу, і ця стратегія, навіть незважаючи на величезну кількість людських жертв, працює, зазначають у The Times.

"Навіть з урахуванням російської стратегії "м'ясорубки" за останні місяці масштаби втрат серед росіян на Донбасі стали безпрецедентними", - йдеться у матеріалі.

За даними розвідки США, серпень і вересень 2024 року стали найкровопролитнішими місяцями у війні. Впродовж двох місяців щодня гинуло і отримувало поранення понад 1200 росіян

"Якою б самовбивчою не була ця стратегія, вона не позбавлена ефекту, зазначає видання, адже, за даними розвідувальної організації Black Bird Group, за останні два місяці Росія завоювала територію такими темпами, яких не було з 2022 року - було захоплено 318 миль² (823.62 км²)", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про наміри росіян на осінь і зиму 2024-2025 рр. Він заявив, що йдеться про фактично включення у війну Північної Кореї.

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