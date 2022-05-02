За два місяці війни кількість загиблих лише в Маріуполі сягнула десятків тисяч - Подоляк

За два місяці війни кількість загиблих лише в Маріуполі сягнула десятків тисяч - Подоляк

Для порівняння, у 2021 році на Донбасі загинуло 15 цивільних.

Від початку повномасштабної війни Росії, в Україні загинули тисячі людей, і ці підрахунки не остаточні.

Лише у Маріуполі протягом двох місяців війни кількість загиблих людей сягнула десятків тисяч.

Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"За 2019 рік на Донбасі загинуло 27 цивільних. У 2020-му – 8. У 2021 році – 15. За два місяці від початку повномасштабної війни кількість загиблих лише в Маріуполі сягнула десятків тисяч. Ніхто не приніс стільки болю мешканцям Донбасу, як Рф з 2014 року й особливо сьогодні", - йдеться у дописі.

За 2019 рік на Донбасі загинуло 27 цивільних. У 2020-му – 8. У 2021 році – 15. За два місяці від початку повномасштабної війни кількість загиблих лише в Маріуполі сягнула десятків тисяч. Ніхто не приніс стільки болю мешканцям Донбасу, як Рф з 2014 року й особливо сьогодні. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 2, 2022

Нагадаємо, Подоляк прокоментував антисемітські заяви Лаврова.

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