За два тижні війни з РФ західний кордон України перетнули 1,5 млн осіб, повернулося майже 200 тисяч

За два тижні війни з РФ західний кордон України перетнули 1,5 млн осіб, повернулося майже 200 тисяч

Пасажиропотік залишився майже незмінним щодо попередньої доби.

За добу 9 березня державний кордон України на західній ділянці перетнули майже 118 тисяч осіб і близько 16 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Зазначається, що пасажиропотік залишився майже незмінним щодо попередньої доби. Минулої доби з України виїхали майже 102 тисячі осіб, з них понад 73 тисячі перетнули кордон на українсько-польській ділянці. На цьому напрямку фіксується скупчення людей, автомобілів і пасажирських автобусів.

В Україну за минулу добу прибуло близько 16 тисяч людей, майже 12,5 тисячі з яких – українці. Більшість із них - чоловіки, які планують стати до лав захисників Батьківщини.

Загалом від початку російської агресії – 24 лютого – західні кордони України перетнули понад 1,5 мільйона людей. Кількість тих, хто виїхав за кордон, становить понад 1 мільйон 340 тисяч, з яких майже 1 мільйон 180 тисяч громадян України та 165 тисяч іноземці.

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Водночас за останні два тижні в Україну повернулися понад 190 тисяч наших співвітчизників, більшість з яких – чоловіки, які готові розпочати захист України.

Усі пункти пропуску на західному кордоні (крім "Дзвінкового") працюють у цілодобовому режимі. Прикордонники та митники докладають усіх можливих зусиль щодо пришвидшення оформлення осіб на виїзд з України й оформлюють гуманітарну допомогу для українського населення та захисників України. За минулу добу на західних кордонах було оформлено 450 транспортних засобів із вантажами. Загалом уже оформлено понад 5200 автомобілів із гуманітарною допомогою.

Держприкордонслужба рекомендує для перетину кордону з ЄС обирати пункти пропуску на кордонах з Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Республікою Молдова.

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"Наразі пункти пропуску з цими країнами майже порожні або завантажені мінімально. Їх завантаженість кожні три години висвітлюється на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби - Західний кордон", - інформує Держприкордонслужба.

Нагадаємо, що на державному кордоні у Закарпатській, Одеській, Львівській та Чернівецькій областях розгорнули 82 намети для українців.

ТСН.ua