Під виглядом "оздоровлення": Лукашенко продовжить вивозити дітей з України до Білорусі

Лукашенко продовжить займатися так званим "оздоровленням українських дітей" з Донбасу до Білорусі.

Самопроголошений президент Білорусії Олександр Лукашенко продовжить вивозити дітей до Білорусі, мовляв, через домовленості та фінансову підтримку російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє його пресслужба.

За словами Лукашенка, він продовжить "займатися" так званим "оздоровленням українських дітей" з Донбасу до Білорусі.

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"І те, що західники намагаються порушити, мало не до кримінальної відповідальності привести, це смішно. Ми домовилися з Путіним, що будемо з союзного бюджету фінансувати ці поїздки", - заявив Лукашенко.

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На сьогодні щонайменше 1074 українські дитини вважаються зниклими. Про їхнє місцеперебування нічого невідомо.

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