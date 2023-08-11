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Під виглядом "оздоровлення": Лукашенко продовжить вивозити дітей з України до Білорусі

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Під виглядом "оздоровлення": Лукашенко продовжить вивозити дітей з України до Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко / AР

Лукашенко продовжить займатися так званим "оздоровленням українських дітей" з Донбасу до Білорусі.

Самопроголошений президент Білорусії Олександр Лукашенко продовжить вивозити дітей до Білорусі, мовляв, через домовленості та фінансову підтримку російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє його пресслужба.

За словами Лукашенка, він продовжить "займатися" так званим "оздоровленням українських дітей" з Донбасу до Білорусі.

"І те, що західники намагаються порушити, мало не до кримінальної відповідальності привести, це смішно. Ми домовилися з Путіним, що будемо з союзного бюджету фінансувати ці поїздки", - заявив Лукашенко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Війна в Україні. Документальний фільм ТСН про каральні методи росіян

На сьогодні щонайменше 1074 українські дитини вважаються зниклими. Про їхнє місцеперебування нічого невідомо.

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Дата публікації
Перегляди
869
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