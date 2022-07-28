За годину випустили 25 ракет: у Мережі показали, як із Білорусі вранці обстрілювали Україну (фото)

У Мережі опублікували фото запуску ракет з білоруського аеродрому Зябрівка, що в Гомельській області.

На фото потрапили запуски ракет із аеродрому у Гомельській області, де перебуває до 10 одиниць зенітних ракетних комплексів С-300/400 і, ймовірно, щонайменше 2 оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер".

Про це інформує "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що загалом від 05:23 до 06:29 з Білорусі було запущено близько 25 ракет. Під масований ракетний обстріл росіян потрапили, зокрема, Чернігівська та Київська області.

"Якщо припустити, що всі запуски були з ОТРК "Іскандер", то на аеродромі має бути щонайменше 6 таких комплексів. Для цього потрібні або якісні детальні супутникові знімки (рівня компанії MAXAR), або дані людей із землі, які могли спостерігати переміщення російських дивізіонів дорогами Білорусі", - пишуть спостерігачі.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" додала, що часто отримує запитання про можливий наступ, але наголосила, що, як і раніше, не бачить таких передумов у найближчому майбутньому.

Нагадаємо, Росія в ніч проти 28 липня завдала ракетних ударів одразу по шести областях України. Під удар ворога потрапила Київська, Сумська, Чернігівська та Дніпропетровська області. Також постраждали Харків та Миколаїв. Кількість жертв та масштаб руйнувань ще уточнюються.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський відреагував на численні обстріли з боку Росії протягом ночі та ранку 28 липня. Він підкреслив, що Україну не залякати, ми не здамося і не опустимо руки.

Читайте також: