За яких умов Путін посилить удари по цивільних: у Генштабі відповіли

Ракетний удар у Кривому Розі / © ДСНС

Чим більше труднощів Росія матиме на фронті, тим частіше вона атакуватиме цивільне населення України.

Таку думку висловив начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов у коментарі для LIGA.net.

«Що складніше ворогу буде досягати якогось успіху на фронті, то більше він буде уражати цивільну інфраструктуру, намагаючись у такий спосіб примусити до потрібних йому рішень», — зазначив генерал-лейтенант.

Гнатов також наголосив, що російський диктатор Володимир Путін не зупинявся навіть перед терором власного населення. Отже, є висока ймовірність, що терор проти українських цивільних та інфраструктури в тилу лише посилиться.

На запитання, чи варто готуватися до «важкої осені», начальник Генштабу відповів, що не береться давати прогнозів, але підкреслив: росіяни й надалі намагатимуться вразити об’єкти, від яких залежить життєдіяльність країни.

Нагадаємо, російська армія не може одночасно вести бойові дії на двох напрямках, заявив військовий експерт Сергій Грабський. Навіть на «гарячих» ділянках фронту, таких як Куп’янський і Донецький напрямки, бойові дії несумісні за інтенсивністю.

В Україні набув чинності закон №3632-ІХ, який передбачає створення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних. Цей реєстр має почати працювати до кінця 2025 року. Головна мета закону — об’єднати інформацію з різних державних баз даних.

У вересні Росія одночасно задіяла понад 800 безпілотників. Російські операції з дронами стають дедалі складнішими, але водночас мають нові вразливі місця.