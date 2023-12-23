"За ідею": в СБУ розкрили коригувальника удару по Краматорську, під час якого загинуло багато людей

Нещодавно слідчі скерували обвинувальний акт до суду стосовно особи, яка підозрюється у наведенні ракетного удару по кафе "Ria Lounge" у Краматорську, де у червні загинуло багато людей.

Коригувальником у Краматорську виявився місцевий співробітник газотранспортного підприємства. Він у червні навів ворожі ракети на кафе "Ria Lounge" не за гроші, а з ідейних міркувань.

Про це на брифінгу розповіла керівниця пресслужби СБУ в Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа, пише "Укрінформ".

"Ми зібрали всі необхідні експертизи і доказову базу. Чоловік підозрюється за ч. 2 ст. 111 (Державна зрада) КК України, і далі ми вже очікуємо на справедливий вирок суду… Він це робив не за гроші, а зі своїх ідейних міркувань. Як розповідали вже потім його колеги, він ніколи не приховував свою проросійську позицію", - сказала Прищепа.

Вона зазначила, що підозрюваний у справі один - це коригувальник, співробітник газотранспортного підприємства, який перебував у місті Краматорську. Він від свого колишнього знайомого, який зараз представляє "відділення розвідки командування внутрішніх військ ДНР" отримав вказівку перевірити інформацію про місцезнаходження військовослужбовців Збройних Сил України в приміщенні кафе "Ria Lounge" у Краматорську.

Фото з наслідками ракетного удару по Краматорську 27 червня / Фото: Getty Images

"Він, цей інформатор, перебуваючи поблизу кафе, за допомогою одного з месенджерів свого облікового запису на телефон записав два відеофайли із зображенням вказаного кафе і автомобілів з ознаками розрізнення, які належать військовослужбовцям Збройних сил України. І відправив цьому своєму знайомому всі відеофайли", - розповіла співробітниця СБУ.

За її словами, в цей же день через 3,5 години російські окупаційні війська завдали ракетного удару по цьому кафе.

"А злочинець після фотографування кафе повернувся додому і спокійно там спав. І вже під ранок, з 27 на 28 червня правоохоронці його затримали. Він був удома і не очікував, мабуть, того, що за ним так швидко прийдуть", - зазначила Прищепа.

Нагадаємо, російські окупанти вдарили по Краматорську ракетами ввечері 27 червня, вбивши 13 та поранивши близько 60 людей (серед яких, зокрема, 8-місячний малюк). Тоді загинуло щонайменше троє дітей - 17-річна дівчина та 14-річні сестри. Окупанти завдали по Краматорську удару ракетами "Іскандер".

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