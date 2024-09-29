За кілька тижнів ситуація на фронті зміниться: військовий розповів, від чого доведеться відмовитись

Зараз на фронті військові – і українські, і російські – намагаються використовувати легку бронетехніку для пересування через її високу маневровість і швидкість. Але вже за кілька тижнів ситуація має змінитись.

Про це розповів командир роти вогневої підтримки 5 ОШБр Микола Зінько в ефірі "Київ24".

"Всі вчаться, як можна швидше та маневровніше заїхати на позиції та виїхати з позицій. Зараз це ще можливо. Але за декілька тижнів чи півтора місяця, залежатиме від погоди, така техніка не зможе проїжджати", – зазначив військовий.

Він додав, що як тільки погіршиться погода і підуть дощі, "болота на Донбасі зв'яжуть фронт" і армія буде менш маневровою.

Нагадаємо, The Economist зробив аналіз того, що потрібно зробити Україні та Заходу для перемоги у війні. Видання акцентує, що єдність міжнародної підтримки є ключем до успіху України у війні.

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