"За класичною схемою військового мистецтва": Арестович описав дії ворога на сході України

Окупантам не вдається прорвати оборону, яку тримають українські військові.

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, як діють російські війська на сході України, намагаючись просунутися вглиб території нашої країни.

"Ворог діє за класичною схемою військового мистецтва. Оці всі кавелерійські настриби, які були на початку війни, вони привели його до втрат і поразки під Києвом, Сумами і Черніговом. І зараз він зосереджує зусилля на те, щоб обережно прощупувати нашу оборону, а потім, якщо знаходить слабке місце, зосереджувати там зусилля.

Саме це вони намагалися зробити сьогодні вночі, але у них не вийшло. Жодна спроба просунутися не вдалася, незважаючи на їхні спроби завдавати численні артилерійські, авіаційні удари по нашим захисникам", - сказав Арестович під час брифінгу 19 квітня.

Арестович доповів про поточну ситуацію щодо російського вторгнення станом на 19 квітня

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