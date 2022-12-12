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За кордон не поїдуть: Кулеба повідомив, що українці робитимуть у разі блекауту

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
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Час на прочитання
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За кордон не поїдуть: Кулеба повідомив, що українці робитимуть у разі блекауту

Фото: Associated Press

Зброя - найкращий спосіб зупинити Росію, наголосив Кулеба.

Блекаут в Україні через нові масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі можливий, але нестабільна ситуація навряд чи вплине на виїзд українців за кордон.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецькому каналу ARD.

Голова МЗС переконаний, що навіть у разі повного знеструмлення масової хвилі біженців з країни не буде. Громадяни залишаться вдома, але можуть переїжджати в сільську місцевість, де є можливість топити дровами.

"Німеччина також багато робить у невійськовій сфері для підтримки України. Ми дуже вдячні за це. Але найкращий спосіб зупинити Росію — це, звичайно, зброя", — заявив Кулеба.

Яка ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, віцепрем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що внаслідок обстрілів армії РФ в Україні значно пошкоджено близько половини критичної електроенергетичної інфраструктури. Щобільше - деякі об'єкти повністю зруйновано.

За даними президента Володимира Зеленського, після останньої атаки росіян 5 грудня енергосистема України досі відновлюється. Найскладніша ситуація - в Одеській області. 

Регіон повторно атакували росіяни дронами-камікадзе в ніч проти 10 грудня.

Станом на 11 грудня через обстріли окупантів 300 тисяч осіб в Одеській області були без електрики. Людям поступово повертають світло. 

Тим часом компанія ДТЕК "Київські електромережі" 9 грудня запровадила оновлені графіки стабілізаційних відключень з урахуванням поточної складної ситуації в енергосистемі після останніх масованих обстрілів.

Також у суспільстві вже не перший тиждень говорять про блекаут. Частково в країні він уже траплявся, зокрема 23 листопада, коли були перебої живлення мереж зв`язку загального користування.

Голова Укренерго Володимир Кудрицький пояснив, що блекаут — це стан, коли енергосистема повністю знеструмлена

За даними очільника Держспецзв’язку Юрія Щиголя, у разі повної відсутності електроенергії оператори  радіо, телебачення, мобільного зв'язку повинні працювати, надавати послуги щонайменше 3 доби.

Лікарні в Україні не зачинятимуться навіть в умовах блекауту, запевнив голова МОЗ Віктор Ляшко. Однак медустановам необхідно буде скоротити кількість приміщень, що використовуються. 

Також будуть призупинені планові госпіталізації та операції в лікарнях, щоб не перевантажувати медустанови.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2207
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