За лінією фронту: розвідники "Азову" показали, як зайшли в тил росіян і перестріляли ворогів (відео)

Українські військові показали унікальні кадри з ліквідації противника в найближчому бою.

Група розвідки, що діє в складі 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, відправилася у рейд за лінію фронту і проникла в тил ворога.

Відповідні кадри зі спецоперації показали на сторінці "Азову".

"Група розвідки 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ здійснила рейд в тил ворога. На відео — унікальні кадри ліквідації противника в ближньому бою", - йдеться в дописі.

Розвідники здійснили вдалий наступ на територію, контрольовану окупаційними силами. Їхня місія, найімовірніше, полягала у виявленні та ліквідації ворожих позицій у ближньому бою.

На відео видно, що захисників і окупантів розділяли лічені метри. У темноті ворожі солдати не могли зорієнтуватися, а тому ставали ціллю для "азовців".

Спецпризначенці "Азову" показали відеокадри ліквідації ворога у ближньому бою

Нагадаємо, російські окупанти наразі проводять низку наступальних операцій на більшій частині фронту, зокрема на Бахмутському, Лиманському, Куп'янському та Запорізькому напрямках. Про ситуацію на лінії розмежування розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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