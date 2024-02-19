За лінією фронту: розвідники "Азову" показали, як зайшли в тил росіян і перестріляли ворогів (відео)

Українські військові показали унікальні кадри з ліквідації противника в найближчому бою.
Група розвідки, що діє в складі 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, відправилася у рейд за лінію фронту і проникла в тил ворога.
Відповідні кадри зі спецоперації показали на сторінці "Азову".
"Група розвідки 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ здійснила рейд в тил ворога. На відео — унікальні кадри ліквідації противника в ближньому бою", - йдеться в дописі.
Розвідники здійснили вдалий наступ на територію, контрольовану окупаційними силами. Їхня місія, найімовірніше, полягала у виявленні та ліквідації ворожих позицій у ближньому бою.
На відео видно, що захисників і окупантів розділяли лічені метри. У темноті ворожі солдати не могли зорієнтуватися, а тому ставали ціллю для "азовців".
Нагадаємо, російські окупанти наразі проводять низку наступальних операцій на більшій частині фронту, зокрема на Бахмутському, Лиманському, Куп'янському та Запорізькому напрямках. Про ситуацію на лінії розмежування розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
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