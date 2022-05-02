За маріупольським сценарієм: Сєвєродонецьк може потрапити в облогу окупантів - Гайдай

Сєвєродонецьк може потрапити в облогу за маріупольським сценарієм.

Сєвєродонецьк на Луганщині може потрапити в облогу після того, як російська армія не зможе взяти його штурмом.

Росіяни готуються наступати на Сєвєродонецьк, армія окупантів перекидає до міста сили з маріупольського напрямку.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Останніми днями військові експерти почали приписувати Сєвєродонецьку долю Маріуполя. Оборона міста надпотужна, тож захопити обласний центр Луганщини буде вкрай важко. Але орки можуть піти іншим шляхом - за Маріупольським сценарієм. Це тільки припущення. Але ми готові до будь-якого розвитку подій. Наші воїни дадуть ворогу гідну відсіч", - зазначив він.

За його словами, окупанти намагаються розстріляти Сєвєродонецьк, намагаються повністю його знищити. Але українська армія встигла зробити нормальні захисні споруди навколо міста, нормально тримають оборону ЗСУ. Українська артилерій не підпускає достатньо близько мінометні розрахунки ворога, тому вони не можуть закидати повністю мінами місто.

"Бій буде дуже потужний за місто, хоча я не відкидаю і варіанта, що ворог не зможе взяти місто просто в лобову, і тоді вони візьмуть в облогу його, будуть намагатись робити облогу навколо міста", - заявив він.

Нагадаємо, росіяни на Луганщині вбили 3 людей, ще 3 поранили.

Читайте також: