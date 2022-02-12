За минулу добу бойовики 7 разів порушили "тишу" на Донбасі: один військовий ООС дістав поранення

За минулу добу бойовики 7 разів порушили "тишу" на Донбасі: один військовий ООС дістав поранення

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Упродовж минулої доби, 11 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.

Про це 12 лютого у ранковому зведенні повідомів пресцентр Операції об’єднаних сил.

Так, поблизу Мар'їнки російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17. У напрямку Невельського ворог 2 рази відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

На околицях Пісків окупанти двічі обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. У бік Широкіного російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Водяного збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Унаслідок дій противника один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Пісків окупанти вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Нагадаємо, що генштаб ЗСУ показав мапу розміщення озброєння бойовиків: танки ворога все ближче до лінії розмежування.

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