За минулу добу бойовики здійснили 80 обстрілів позицій ООС: один український воїн поранений

За минулу добу бойовики здійснили 80 обстрілів позицій ООС: один український воїн поранений

Ворог стріляв майже по всій лінії розмежування.

П'яту добу триває загострення на передовій - за вихідні Україна втратила двох своїх захисників, ще п'ятеро були поранені.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 21 лютого.

Упродовж минулої доби, 20 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 80 порушень, 72 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомляє у ранковому зведенні пресцентр Операції об'єднаних сил.

Так, російсько-окупаційні війська обстріляли:

Шість разів КРАСНОГОРІВКУ – з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Три рази АВДІЇВКУ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Двічі ГРАНІТНЕ – з мінометів калібру 120 мм та 82мм.

Три рази СТАРОГНАТІВКУ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів.

Шість разів ЛУГАНСЬКЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, та великокаліберних кулеметів.

Три рази ОПИТНЕ - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі ПІСКИ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Три рази НОВОГНАТІВКУ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Чотири рази ЩАСТЯ – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

АРТЕМА – з мінометів калібру 120 мм.

Чотири рази НОВОТОШКІВСЬКЕ – з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм.

ТАРАМЧУК - з артилерії калібру 122 мм.

СТАРОМИХАЙЛІВКА - з мінометів калібру 120 мм.

Чотири рази СВІТЛОДАРСЬК – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових керованих ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

ЗОЛОТЕ - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі ПІВДЕННЕ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

НОВОТРОЇЦЬКЕ - з мінометів калібру 82 мм.

Три рази ТРОЇЦЬКЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

ПРИЧЕПИЛІВКУ - з артилерії калібру 152 мм.

ПАВЛОПІЛЬ – з мінометів калібру 82 мм.

Три рази БОЛОТЕНЕ - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм.

КРИМСЬКЕ - з мінометів калібру 82 мм.

Двічі ЛОПАСКІНЕ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

НОВОГРИГОРІВКУ – з станкових протитанкових гранатометів.

ТРУДІВСЬКЕ - з артилерії калібру 122 мм.

Двічі МАР'ЇНКУ - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі КАЛИНОВЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

МИКОЛАЇВКА – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі НОВОЗВАНІВКУ - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі БОГДАНІВКУ - з артилерії калібру 122 мм.

ШУМИ - з мінометів калібру 82 мм.

Двічі СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ - з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

НЬЮ ЙОРК - з мінометів калібру 82 мм.

НОВОЛУГАНСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.

СТАРИЙ АЙДАР - з мінометів калібру 120 мм.

ЛОБАЧЕВЕ - з артилерії калібру 122 мм.

НОВУ МИХАЙЛІВКУ - з мінометів калібру 120 мм.

МЕМРИК - з артилерії калібру 152 мм.

ЗАЛІЗНЕ – з мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої тяжкості та перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров'я задовільний.

За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 8 порушень, 8 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Двічі ТАЛАКІВКУ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

ПІЩЕВИК - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі ВОДЯНЕ - з мінометів калібру 120 мм.

КРАСНОГОРІВКУ - з мінометів калібру 120 мм.

МЕМРИК - з артилерії калібру 152 мм.

СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з артилерії калібру 122 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу лінії розмежування на Донбасі за останні чотири дні окупанти обстрілами пошкодили 104 домоволодіння мирних жителів. Чотири особи дістали контузії та мінно-вибухові поранення.

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