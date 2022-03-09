За минулу добу до лікарень Миколаєва надійшло 9 цивільних поранених

8 березня поранення отримали 12 людей.

За минулу добу до міських лікарень Миколаєва надійшло 12 поранених, з них 9 – цивільні.

Про це розповіла начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай.

Також станом на ранок, 9 березня, ситуація в місті така:

Всі заклади охорони здоров'я працюють та забезпечені у повному обсязі медикаментами.

Екстрена медична допомога виїжджає на виклики без затримки. Так, загалом за дві доби в медзаклади доставлений 121 пацієнт, з них 70 - каретами швидкої.

Всі пацієнти, які перебувають на лікуванні від COVID-19, отримують необхідну допомогу. Кисень в наявності.

Також Ірина Шамрай повідомила, що 7 березня до міста надійшла велика партія інсулінів.

"Всі вони розподілені і наявні в міських лікарнях №1, 3, 4, 5, ЛШМД, дитячій міській лікарні №2. Для того, щоб отримати інсулін, треба звернутись до свого ендокринолога. Запаси у достатній кількості. Внаслідок російського обстрілу 7 березня у міській лікарні №3 вибило 65 вікон. Медзаклад залишився без тепла, світла та Інтернет-зв'язку. Впродовж декількох годин наші служби все відновили. Зараз все гаразд", – йдеться у повідомленні.

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