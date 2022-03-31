За минулу добу до України повернулися 23 тисячі осіб

За минулу добу до України повернулися 23 тисячі осіб

Водночас з України виїхали понад 38 тисяч осіб.

Протягом минулої доби до України повернулися 23 тисячі осіб, понад 19 тисяч з яких – українці. Загалом, з початку війни до України повернулися близько 516 тисяч громадян.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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Протягом кількох минулих діб на західній ділянці кордону відмічається незначне зростання пасажиропотоку.

З України минулої доби виїхали понад 38 тисяч осіб. Майже 24 тисячі з них для перетину кордону обрали українсько-польську ділянку.

Прикордонники рекомендують для перетину кордону обирати менш завантажені пункти пропуску на межі з Угорщиною, Словаччиною, Румунією і Республікою Молдова.

Усі пункти пропуску на західному кордоні (за винятком ППр "Дзвінкове") працюють у цілодобовому режимі.

Нагадаємо, киянин намагався підкупити прикордонників на Закарпатті для незаконного виїзду до Румунії.

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