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За минулу добу окупанти обстріляли п'ять населених пунктів Миколаївської області

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За минулу добу окупанти обстріляли п'ять населених пунктів Миколаївської області

Фото: Національна поліція України

За минулу добу російські окупанти обстріляли п'ять населених пунктів Миколаївської області.

Упродовж доби 13 червня під черговими обстрілами перебували Миколаїв, Березнегувате, Лимани, Лепетиха та Червоний Яр.

Як повідомляє Національна поліція України, серед мирного населення є постраждалі.

Зазначається, що станом на ранок 14 червня встановлено пошкодження трьох приватних житлових будинків, приміщення супермаркету та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Остаточна інформація ще встановлюється.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 111-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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