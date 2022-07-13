За минулу добу окупанти пропустили лише 30 автівок з Мелітополя через блокпост у Василівці – мер

Протягом минулої доби з тимчасово окупованого Мелітополя через блокпост у Василівці окупанти випустили лише 30 машин мирних мешканців, зі 150 можливих.

Про це 13 липня повідомив мер міста Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

"Незрозумілою залишається ситуація з випуском і пропуском людей із тимчасово окупованої території. Зазвичай до міста Запоріжжя з тимчасово окупованої території виїжджає близько 300-400 машин на добу. Безпосередньо з міста Мелітополя виїжджало 100-150 машин на добу. Але вчора рашисти сказали, що не випускатимуть узагалі машини. Після того, як наші люди почали тиснути на них на блокпості у Василівці, вони випустили їх. Але з міста Мелітополя, наприклад, учора змогли виїхати лише 30 автомобілів", - розповів він.

За словами Федорова, російські окупанти не випускають мирних громадян, щоб мати можливість прикритися ними під час бойових дій, які відбуватимуться на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, в окупованому Мелітополі видають кримські свідоцтва про смерть.

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