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За минулу добу окупанти тричі обстріли Харків із систем залпового вогню та артилерії - ОВА

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За минулу добу окупанти тричі обстріли Харків із систем залпового вогню та артилерії - ОВА

Telegram: Олег Синєгубов

Постраждали Північна Салтівка та Індустріальний район (ХТЗ).

За минулу добу, 6 травня, російські загарбники здійснили три обстріли Харкова із реактивної системи залпового вогню та артилерії. 

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.  

"По Силах оборони Харкова рашисти завдали і ракетного удару. Українські захисники  утримують свої позиції та дають гідну відсіч противнику", - зазначив він.

О 23 годині росіяни обстріляли музей Григорія Сковороди у Сковородинівці. 

Снаряд влучив просто в дах будівлі. На території перебував 35-річний чоловік, який наглядав за музеєм, на жаль, отримав поранення. Приміщення фактично знищене. 

Однак, за його словами, найцінніші експонати колекції вдалося врятувати, їх перемістили заздалегідь в безпечне місце. 

"Цього року із дня народження великого філософа минає 300 років. Окупанти можуть знищити музей, де останні роки життя творив Григорій Сковорода, і де був похований. Але вони не знищать пам’яті та наших цінностей", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, окупанти підірвали три автомобільні мости на Харківщині, аби уповільнити контрнаступ ЗСУ.

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