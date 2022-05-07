За минулу добу окупанти тричі обстріли Харків із систем залпового вогню та артилерії - ОВА

Постраждали Північна Салтівка та Індустріальний район (ХТЗ).
За минулу добу, 6 травня, російські загарбники здійснили три обстріли Харкова із реактивної системи залпового вогню та артилерії.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"По Силах оборони Харкова рашисти завдали і ракетного удару. Українські захисники утримують свої позиції та дають гідну відсіч противнику", - зазначив він.
О 23 годині росіяни обстріляли музей Григорія Сковороди у Сковородинівці.
Снаряд влучив просто в дах будівлі. На території перебував 35-річний чоловік, який наглядав за музеєм, на жаль, отримав поранення. Приміщення фактично знищене.
Однак, за його словами, найцінніші експонати колекції вдалося врятувати, їх перемістили заздалегідь в безпечне місце.
"Цього року із дня народження великого філософа минає 300 років. Окупанти можуть знищити музей, де останні роки життя творив Григорій Сковорода, і де був похований. Але вони не знищать пам’яті та наших цінностей", - зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, окупанти підірвали три автомобільні мости на Харківщині, аби уповільнити контрнаступ ЗСУ.
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