За минулу добу окупанти вбили на Донеччині чотирьох цивільних, 12 – отримали поранення

За минулу добу окупанти вбили на Донеччині чотирьох цивільних, 12 – отримали поранення

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну від рук окупантів загинули щонайменше 550 жителів Донецької області.

Протягом п'ятниці, 1 липня, від ворожих обстрілів на Донеччині загинуло четверо людей, ще 12 – поранено.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 1 липня росіяни вбили 4 мирних жителів Донбасу – у Слов'янську. Ще 12 людей отримали поранення", - зазначив івн.

Він також додав, що в Бахмуті зареєстровано смерть однієї людини, пораненої на Луганщині. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, у Білорусі вручають повістки, лікарям заборонили виїжджати за кордон.

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