За минулу добу російські окупанти 31 раз обстрілювали житлові масиви Луганської області: є загиблі

За минулу добу російські окупанти 31 раз обстрілювали житлові масиви Луганської області: є загиблі

Ворог штурмує Гірську та Попаснянську громади: зруйновано майже 60 будинків, пошкоджено міст в Рубіжному.

Протягом 12 травня російські окупанти 31 раз відкривали вогонь у бік житлових масивів Луганщини.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Також стало відомо про двох загиблих через обстріли ворога. Несумісні із життям поранення чоловік із Лисичанська отримав 11 травня ввечері. А от у лікарні в Дніпрі нещодавно помер 11-річний хлопчик із Золотого, який перебував у вкрай важкому стані.

Сім багатоповерхівок пошкоджено в Сєвєродонецьку, одну – в Лисичанську. Однак найбільш дісталося Попаснянській і Гірській громадам. Там окупанти вели штурмові дії у напрямку Оріхового та в районі Комишувахи.

Успіху щодо просування уперед вони не мали, однак житла зруйновано безліч – понад 50 будинків, 15 – у Врубівці, 12 – у Золотому, 11 – у Комишувасі, 6 – у Тошківці, 4 – у Троїцькому та ще 9 по іншим селам Попаснянської громади. Крім того, удень рятувальники ліквідували загоряння складу з вугіллям в Лисичанську, зазначив очільник області.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 79-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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