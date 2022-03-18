Українська авіація продовжує завдавати удари російським окупантам.

За минулу добу українські військові знищили 14 повітряних цілей окупантів.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Загалом, 17 березня було знищено сім ворожих літаків, один вертоліт, три БПЛА та три крилаті ракети.

"Винищувачі провели в небі кілька повітряних боїв, уразили дві повітряні цілі: попередньо це винищувач та штурмовик ворога. По колонах броньованої техніки та автомобілях забезпечення російських окупаційних військ потужних ударів завдала бомбова та штурмова авіація повітряних сил. Зенітні ракетні війська звітують про ураження ще п’ятьох літаків окупантів. Також ППО держави знищила три безпілотники, три крилаті ракети та один вертоліт ворога", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, українські військові завдають ворогові потужних ударів. Авіаційні підрозділи 960-го штурмового авіаційного полку 4-ї армії збройних сил РФ зазнали значних втрат. Морально-психологічний стан льотного складу вкрай незадовільний.

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