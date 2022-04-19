За минулу добу українські захисники знищили літак і безпілотники та збили дві крилаті ракети

За минулу добу українські захисники знищили літак і безпілотники та збили дві крилаті ракети

Загалом було ліквідовано сім повітряних цілей російських окупантів.

Протягом понеділка, 18 квітня, українські захисники збили щонайменше сім повітряних цілей російських окупантів.

Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.

Зокрема, підрозділи ППО Повітряних Сил та Сухопутних військ знищили:

літак (винищувач Су-30);

4 БпЛА (ОТР);

2 крилаті ракети.

"Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання із охорони повітряного простору та нанесення вогневих уражень по російських окупаційних військах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на півдні України захисники знищили колону російської техніки та ліквідували окупантів, які розпочали терор проти мирних українців.

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