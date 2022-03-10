"За минулу добу вдалося врятувати 60 тисяч наших громадян", - Зеленський

Людей вдалося вивезти на вільну територію України.

За минулу добу, 9 березня, вдалося евакуювати 60 тисяч українських громадян.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні.

"Вчора щогодини надходила оновлена інформація про людей, яких вдалося вивезти на вільну територію України. Загалом за вчорашню добу, плюс ще ті, хто не встиг до ночі і продовжив евакуацію вранці, вдалося врятувати більше 60 тисяч наших громадян", - зазначив він.

За словами глави держави, про знущання, яке переживають українські міста та люди, він говорив сьогодні з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, з президентом Франції Макроном.

"Також відчув у розмові з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, що наша антивоєнна коаліція вже незабаром стане у рази сильніше, а отже і тиск на Росію заради миру також стане у рази сильніший", - резюмував президент.

Нагадаємо, що 10 березня, з 09:00 відкрилися гуманітарні коридори, щоб евакуювати населення з міст, які найбільше обстрілюються ворогом.

ТСН.ua