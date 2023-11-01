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За місяць Армія дронів уразила 175 ворожих танків і 245 гармат, – Мінцифри

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За місяць Армія дронів уразила 175 ворожих танків і 245 гармат, – Мінцифри

За місяць кількість ураженої техніки сягнула 1056 одиниць.

За останній місяць «Армія дронів» уразила 175 ворожих танків, 245 гармат і 90 самохідних артилерійських установок, свідчать дані Міністерства цифрової трансформації за 3-31 жовтня.

«Минулого тижня бійці особливо сконцентрувалися на артилерії – мінуснули 65 гармат та 14 самохідних артилерійських установок. Саме цю зброю вороги активно використовують для обстрілів українських позицій. Менше російської артилерії – більше збережених життів наших воїнів. Також оператори БпЛА уразили 42 танки, 54 броньовані машини та багато іншої російської техніки. Дякую бійцям за плідну роботу», – написав віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За місяць кількість ураженої техніки сягнула 1056 одиниць. Також уражено понад 590 одиниць особового складу.

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«Сьогодні дрони мають визначальне значення на полі бою. Хто має перевагу в кількості дронів і професіоналізмі операторів, той перемагає. Ми горді тим, що оператори дронів використовують передані нами пікапи й ефективно знищують ворожу техніку та особовий склад», – підкреслив Андрій Матюха, президент благодійного фонду Favbet Foundation, за сприяння якого «Армія дронів» отримала 53 нових пікапи.

Нагадаємо, проєкт «Армія дронів» продовжує комплектацію ударних рот сучасним транспортом. На сьогодні в рамках програми за підтримки партнерів вдалося укомплектувати вже 17 ударних рот БпЛА в складі бригад ЗСУ. У процесі комплектації – понад 50 ударних рот БпЛА. До кінця року планується укомплектувати понад 60 ударних рот, які знищуватимуть ворога на фронті за допомогою безпілотних технологій.

Дата публікації
Перегляди
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