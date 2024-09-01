За місяць — понад 30 тисяч: командувач Сухопутних військ повідомив про втрати ворога

У серпні 2024 року втрати противника склали близько 36810 осіб особового складу.

В серпні 2024 року ЗСУ знищили 36 810 окупантів. 6383 одиниці озброєння та військової техніки.

Про це заявив генерал-лейтенант, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

Також підрозділами Сил оборони України знищено значну кількість озброєння і військової техніки російських військ:

193 танки

557 бойових броньованих машин

1517 артилерійських систем

44 РСЗВ

33 засоби ППО

2065 одиниць автотехніки

278 одиниць спецтехніки

Фото: командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк

Окрім цього, українськими захисниками збито 5 літаків, два гелікоптери, а також 1539 БпЛА ОТР та 150 ворожих ракет.

Нагадаємо, наприкінці серпня окупанти штурмувади на більшості напрямків.

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