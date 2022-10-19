За місяць українські військові збили 233 "шахіди" і десятки ракет - Зеленський

Лише сьогодні на Київському напрямку українські захисники знищили 10 іранських дронів. Іще 11 "шахідів збито завдяки воїнам повітряного командування "Південь".

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 19 жовтня.

Загалом протягом місяця українські військові збили 233 "шахіди" і десятки ракет.

"Я дякую, хлопці, за чудову роботу! Є результати й на інших напрямках. Але, на жаль, є і влучання. Є нові пошкодження критичної інфраструктури", – зазначив Зеленський.

Навала дронів та ракет

Останнім часом окрім ракетних ударів Росія почала активно застосовувати для атак дрони-камікадзе іранського виробництва. Ними окупанти бʼють по обʼєктах інфраструктури та житлових будинках.

У повітряному командуванні "Центр", заявили, що станом на 15:00 ППО ліквідувала 12 ворожих повітряних цілей у центральних регіонах України. Серед збитих об’єктів - 4 крилаті ракети та 8 дронів.

У Чернігові вибухнув ворожий дрон-камікадзе. Внаслідок удару постраждало троє людей, двоє з них - у важкому стані.

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