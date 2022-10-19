За місяць українські військові збили 233 "шахіди" і десятки ракет - Зеленський

Сьогодні українські військові збили 21 іранський безпілотник.
Лише сьогодні на Київському напрямку українські захисники знищили 10 іранських дронів. Іще 11 "шахідів збито завдяки воїнам повітряного командування "Південь".
Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 19 жовтня.
Загалом протягом місяця українські військові збили 233 "шахіди" і десятки ракет.
"Я дякую, хлопці, за чудову роботу! Є результати й на інших напрямках. Але, на жаль, є і влучання. Є нові пошкодження критичної інфраструктури", – зазначив Зеленський.
Навала дронів та ракет
Останнім часом окрім ракетних ударів Росія почала активно застосовувати для атак дрони-камікадзе іранського виробництва. Ними окупанти бʼють по обʼєктах інфраструктури та житлових будинках.
У повітряному командуванні "Центр", заявили, що станом на 15:00 ППО ліквідувала 12 ворожих повітряних цілей у центральних регіонах України. Серед збитих об’єктів - 4 крилаті ракети та 8 дронів.
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