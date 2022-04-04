За місяць війни волинські волонтери передали 200 тонн допомоги військовим, медикам та переселенцям

Бійці отримали бронежилети, кашкети, медикаменти, дрони та тепловізори, а військові шпиталі та центри переселенців - усе необхідне для порятунку та підтримки людей.

Як розповів співзасновник ДЮСШ "Динамо Прайд" Олександр Кулаков, на базі спортшколи від перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України організували координаційний штаб "Динамо". Він включає низку ресурсів, зокрема кілька організацій, представники яких, об’єднавши зусилля, роблять хорошу справу. Про це повідомляють Волинські Новини.

"Ми об’єднали зусилля з благодійним фондом "Турбота PRO" і в тісній співпраці з Фондом Ігоря Палиці "Тільки разом" працюємо над забезпеченням першочергових потреб військовослужбовців Збройних сил України. Це 105-й волноваський батальйон, 46-та, 53-тя бригади, 676-та бригада радіолокаційного зв’язку, наша 14-та бригада, 100-та, 63-тя бригади, батальйон морської піхоти… Точково працюємо над забезпеченням військових шпиталів не тільки в Луцьку, а й в інших містах України. Працюємо над підтримкою центрів переселенців у Рівному, Івано-Франківську, Луцьку. Найбільш активно зі східних регіонів контактуємо з благодійною організацією "Я – Волноваха", з якою уклали договір про співпрацю. Допомагаємо забезпечувати потреби тих підрозділів, які воюють безпосередньо на бойових напрямках", – прокоментував Олександр Кулаков.

Волинські новини

За його словами, дуже багато запитів штаб отримує від Волинської обласної ради, яка контактує напряму з командирами бойових підрозділів. Облрада скеровує волонтерам і листи від військових частин. Натомість необхідну допомогу штаб одержує, зокрема, від партнерів з-за кордону.

"Від перших днів нам вдалося налагодити тісну співпрацю з данським благодійним фондом "Help Ukrainian Children", який, своєю чергою, співпрацює з кількома благодійними організаціями Данії. Ми вже отримали понад 150 тонн вантажів із маленької Данії. Партнери повністю покривають витрати на пальне, більшість вантажів їдуть безпосередньо в Луцьк. Деякі ми перевантажуємо на наших трьох складах у Польщі, поблизу кордонів.

Активно співпрацюємо з італійськими колегами-спортсменами. Це Волонтерська Сотня міста Брешія, тренер ММА Олександр Трикоз, який неодноразово приїжджав до нас на міжнародні турніри в Луцькому замку і виставляв своїх спортсменів, а зараз включився у волонтерську роботу й допомагає нам гуманітарними вантажами. Почали співпрацювати з німцями. Вони передали нам дороговартісне медичне обладнання, яке ми спільно з Фондом Ігоря Палиці "Тільки разом" доставили в один зі шпиталів нашого міста, шпиталі Кропивницького та Києва. Також німецький благодійний фонд надав нам частину касок, які ми вже відсортували і підготували для відправки підрозділу Сил спеціальних операцій. Допомагають нам друзі-спортсмени зі Сполучених Штатів. Нещодавно вони передали нам 50 кровоспинних препаратів Celox, які ми направили в бойові підрозділи. Також співпрацюємо з Lutsk Women’s Club "Справжня". Дівчата зорганізувалися і везуть допомогу на Харків, де її видають сім’ям. Ідеться про дитяче харчування, суміші для малюків, підгузки", – розповів Олександр Кулаков.