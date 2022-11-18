За місяці роботи сотні врятованих: медики на Луганщині під обстрілами рятують життя бійцям

Військові медики цілодобово працюють на передовій, вони рятують життя бійців на полі бою і вивозять загиблих армійців, йдеться в ТСН

На підступах до Луганщини чергують просто під відкритим небом, часто під обстрілами і самі стають мішенню для ворожих атак.

Навіть коли зовсім поряд чутно розриви від артилерійських снарядів медичні машини стоять непорушно. Медики на Луганському напрямку добре знають, що будь-якої миті може з’явитись авто з пораненими, де саме чекають евакуаційні бригади медиків знають всі у підрозділі.

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Серед чергової бригади, Олена, яка раніше допомагала народитись новим українцям. Жінка працювала акушеркою у Харківському пологовому, а тепер доводиться забирати загиблих з поля бою, робити все можливе, аби поранені вижили. “Ми рятуємо! Це приємно, коли тебе згадують. Коли вже поранені виліковуються, згадують, пам’ятають ім’я. Я їх вже не пам’ятаю, бо їх багато везу”, - каже вона.

Контузії і осколкові поранення найчастіші нині на фронті. Все через неймовірну кількість артилерії, якою ворог засипає наші позиції, намагаюсь спинити наступ, розповідає медик Сергій, які лише за три місяці на фронті врятував десятки життів. “Працював 10 років, ремонтував дороги. Почалась війна, набридло вдома сидіти. Ховатися я не бачу сенсу. Я краще тут допоможу, ніж вдома ховатимуся. Ось згадав, що я відучився на медика, тепер тут”, - каже чоловік.

Війна об’єднала у цьому медичному підрозділі людей з різних міст і різних професій, але у всі вони мають єдине бажання - врятувати якомога більше солдатів і щоб настав той день, коли їхня меддопомога нікому не буде потрібною.

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