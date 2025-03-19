За наказом Путіна росіяни начебто збили власні безпілотники: заява представника Трампа

Російські війська начебто збили сім власних безпілотників, які були націлені на енергооб'єкти України після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це заявив у середу, 19 березня, спецпредставник президента США Стів Віткофф в ефірі Bloomberg.

Він запевнив, що Путін протягом 10 хвилин після розмови з президентом Трампом наказав російським військам не атакувати будь-яку українську енергетичну інфраструктуру.

"Будь-які атаки [російських безпілотників на українську енергетичну інфраструктуру], які відбулися минулої ночі, відбулися до того, як було віддано цей наказ. Фактично, росіяни сказали мені сьогодні вранці, що сім їхніх безпілотників були в дорозі, коли президент Путін дав свій наказ, і вони були збиті російськими військами", - сказав Віткофф.

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Спецпредставник Трампа сказав, що схильний вірити у "добросовісність" Путіна.

"Він [Путін] сказав президенту Трампу вчора, що буде діяти сумлінно, і я вірю йому на слово", - додав він.

Нагадаємо, напередодні, 18 березня, відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і російським президентом Володимиром Путіним, яка тривала понад півтори години.

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